В Росії повідомили, чи буде демілітаризована зона навколо ЗАЕС. В Москві відкинули ідею стосовно виведення військової техніки та солдатів з території захопленої атомної станції.

29 серпня повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що країна-аресор не планує створювати демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Кореспондент”.

“Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться”, сказав Дмитро Пєсков.

Водночас він відзначив, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС необхідна. Проте її “можливі модальності” обговорюватимуться на місці. Також Дмитро Пєсков повідомив, що місія прибуде гна ЗАЕС з підконтрольної для України території. Місія МАГАТЕ вже вирушила на Запорізьку АЕС.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш і голова НАТО Єнс Столтенберг закликали РФ якнайшвидше демілітаризувати захоплену атомну станцію в Запорізькій області.

США підтримали створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС