В низці країн з’являться мобільні пункти видачі документів українським біженцям

В трьох країн з’являться мобільні пункти видачі документів українським біженцям. Один з таких вже працює у Польщі.

Зараз державне підприємство «Документ» планую відкрити такі пункти у Чехії, Німеччині й Туреччині. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «УНІАН».

В мобільних пунктах українським біженцям видаватимуть закордонні паспорти, ID-паспорти та інші документи.

«Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще тягнуть час. У подальших наших планах – розширення мережі закордонних представництв ДП “Документ” не лише у Польщі, а й в інших державах. Ми про це вже домовилися с чеською владою, нас чекає Німеччина, Туреччина», розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

В майбутньому Україна планує орендувати офісні приміщення за кордоном для роботи стаціонарних пунктів ДП «Документ».

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