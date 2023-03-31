Румунія змінить умови фінансової підтримки біженців з України. Відтак громадяни нашої країни отримають по 400 євро на родину до кінця 2023 року, передає НСН.

Уряд Румунії має намір змінити процедуру надання фінансової допомоги українцям, які через війну залишаються за кордоном. Очікується, що громадяни України, які офіційно працевлаштовані у Румунії та записали (або найближчим часом запишуть) своїх дітей у школи, отримають 2000 леїв (400 євро) на сім’ю до кінця 2023 року. Наразі у країні ЄС працевлаштовані 5 тис. українських біженців.

Румунія змінить умови фінансової підтримки біженців з України

До того ж кошти виплачуватимуть українцям, а не власникам житла в якому вони проживають. З початку повномасштабної війни Румунія сплачувала власникам такого житла по 14 євро на день за методом «50/20». Тобто 50 леїв на проживання, 20 леїв за харчування.

Схему підтримки українців змінюють з метою середньострокової та довгострокової інтеграції біженців. Проте, метод «50/20» залишиться активним для українських біженців старших за 65 років й студентів, які навчаються в університетах Румунії. Ухваливши вищезгадані умови, уряд країни частково скоротить витрати на підтримку українців.

Джерело

Ще новини України: Кого зі студентів можуть призвати під час мобілізації