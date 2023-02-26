У Великій Британії літак летів із мертвим пілотом – подробиці

У Великій Британії літак летів із мертвим пілотом. Медики назвали причину його смерті. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Поруч із мертвим пілотом весь час сидів його колега.Але він вважав, що той його розігрує, не реагуючи на слова та дії. Тільки після приземлення було встановлено, що другий пілот втратив свідомість. За його життя боролися пожежна команда аеропорту та медики швидкої допомоги, але марно.

Виявилося, що 57-річний пройшов медогляд тільки за 4 місяці до трагедії, і його допустили до польотів. Він приєднався до подорожі на борту легкого літака G-BORL, бо через погоду для польоту потрібні були два пілоти. За словами іншого пілота, незабаром після злету голова його колеги відкинулася назад.

Літак летів із мертвим пілотом

«Перший пілот подумав, що товариш жартує та розігрує його, вдаючи, ніби дрімає. Він навіть помислити не міг, що з колегою щось не так. Під час приземлення літака голова інструктора впала на плече першого пілота. І навіть тоді капітан все ще був впевнений, що його розігрують», йдеться у медичному звіті.

За інформацією Медичного департаменту Управління цивільної авіації, інструктор помер від гострої серцевої недостатності. Тепер фахівці мають переглянути рекомендації щодо охорони здоров’я, але одночасно з цим вони зазначили, що подібні випадки, спричинені серцевими хворобами, трапляються рідко.

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