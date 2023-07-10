 У Норвегії вбили біженку з України – подробиці

У Норвегії вбили 30-річну біженку з України. Трагедія сталася в готелі у місті Берген, передає НСН.

Як пише видання vg.no, трагедія сталася у вівторок 4 липня. Дівчину госпіталізували та намагались врятувати. Але травми виявились несумісними з життям.

Вбивство біженки з України прокоментував норвезький директорат імміграції (UDI), який орендує готель для українців:

«Дуже рідко ми стикаємося з такими драматичними подіями в центрах притулку. Наші думки з родичами та іншими постраждалими».

У Норвегії вбили біженку з України

Підозрюваному 30 років, він уродженець Азербайджану. У чоловіка та загиблої жінки був спільний 2-річний син. Ним зараз опікується служба у справах дітей. Хлопчик не був присутній, під час вбивства матері. Його тато – підозрюваний у вбивстві свою провину заперечує.

«Він дав свідчення поліції і пояснив, що не робив того, в чому його звинувачують», – повідомила адвокатка Анетте Вангснес Аскевольд.

Поліція заявила, що чоловік і жінка приїхали до Норвегії разом на початку 2023 року. Чоловік проживав у Бергені, але не в готелі.

«Він мав тимчасовий дозвіл на проживання в Норвегії до березня 2024 року», cказав прокурор Аре Нюгорд Берг.