 У Норвегії вбили біженку з України – подробиці

У Норвегії вбили 30-річну біженку з України. Трагедія сталася в готелі у місті Берген, передає НСН.
Як пише видання vg.no, трагедія сталася у вівторок 4 липня. Дівчину госпіталізували та намагались врятувати. Але травми виявились несумісними з життям.
Вбивство біженки з України прокоментував норвезький директорат імміграції (UDI), який орендує готель для українців:
«Дуже рідко ми стикаємося з такими драматичними подіями в центрах притулку. Наші думки з родичами та іншими постраждалими».
У Норвегії вбили біженку з України
Підозрюваному 30 років, він уродженець Азербайджану. У чоловіка та загиблої жінки був спільний 2-річний син. Ним зараз опікується служба у справах дітей. Хлопчик не був присутній, під час вбивства матері. Його тато – підозрюваний у вбивстві свою провину заперечує.
«Він дав свідчення поліції і пояснив, що не робив того, в чому його звинувачують», – повідомила адвокатка Анетте Вангснес Аскевольд.
Поліція заявила, що чоловік і жінка приїхали до Норвегії разом на початку 2023 року. Чоловік проживав у Бергені, але не в готелі.
«Він мав тимчасовий дозвіл на проживання в Норвегії до березня 2024 року», cказав прокурор Аре Нюгорд Берг.
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