У Литві оголосили новий благодійний збір коштів для ЗСУ. Він розпочнеться 16 серпня.

Ініціатором анонсованого збору виступив литовський ведучий Андрюс Тапінас. Про це NNS дізнався з його повідомлення у соціальній мережі “Фейсбук”.

“Ми збираємо на серйозні речі, збираємо на вогонь, дим, хаос і втечі орків. А Україні ми його подаруємо на день народження – 24 серпня. Підготуйте гаманці, приготуйтеся до дзвінків друзям, родичам і знайомим”, написав він.

Нагадаємо, у кінці травні Андрюс Тапінас зібрав понад 5 млн євро на “байрактар” для українських захисників. А 2 червня міністр оборони Литви повідомив, що з президентом турецької оборонної агенції підписано угоду про купівлю ударного “байрактара” для України. 8 липня до України прибув “байрактар”, кошти на який збирали литовці.

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