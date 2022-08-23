Шольц розповів, чи продовжить Німеччина надавати зброю Україні. Зараз Берлін постачає зброю і надає кошти Україні.

Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

“Наше центральне завдання – зробити все для підтримки України”, сказав Олаф Шольц під час брифінгу з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

За його словами, німецька зброя змінює ситуацію на фронті та допомагає українцям захищатися від ударів з повітря.

«Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми продовжуватимемо підтримувати Україну подальшим постачанням зброї», наголосив канцлер Німеччини .

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