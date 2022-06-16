Німеччина зламала свої державні традиції заради перемоги України над Путіним – подробиці

Німецький лідер Олаф Шольц розповів які державні традиції зламала Німеччина заради перемоги України у війні з РФ. Він запевнив, що ми отримаємо і “Іріс”, і установки залпового вогню

Україна отримає від уряду Німеччини не лише оборонну, а й наступальну зброю, щоб не допустити перетасовування кордонів усередині Європи.

В цьому запевнив канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, лідером Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Сьогодні.

Гучна заява

“Німеччина давно зламала свою державну традицію – ми почали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі стільки, скільки Україна матиме потребу. Ми вчимо українських військових користуватися німецькою зброєю – самохідними гаубицями та зенітними установками. Ми також пообіцяли поставити установки “Ірис”, які захищатимуть цілі міста від повітряних нападів. Ми також домовилися зі США та Великобританією, що постачатимемо установки залпового вогню”, – заявив на галявині у центрі Києва Олаф Шольц.

Також німецький лідер розповів, як у Німеччині захоплюються мужністю українських війн, які протистоять російському агресору.

“Я хочу запевнити вас у підтримці українців у їхній героїчній боротьбі. Викликає захоплення, як українці, мужні солдати, борються з вторгненням Росії. За це я хочу вам, пане президенте, висловити своє захоплення. Разом зі своїм французьким колегою, з прем’єр-міністром Італії та з президентом Румунії ми прибули, щоб висловити це особисто”, – завірив Шольц.

Зміна епох

У Берліні зробили висновок, що після вторгнення Москви до незалежної сусідньої країни у світі настала зміна епох.

“Очевидно, що напад на Україну означає зміну епох, тому що Росія намагається силою пересунути кордони в середині Європи. І це неприпустимо. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з перших днів стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтримуємо це фінансово великими сумами. У гуманітарному плані, прийнято у Німеччині 800 тисяч біженців. 135 тисяч українських дітей ходять уже до німецьких шкіл”, – розповів німецький політик.

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