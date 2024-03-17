СБУ оголосила підозру актору з росії Володимиру Машкову. Він закликав до знищення України

Про це повідомили в СБУ, передає Nikopolnews.

«Служба безпеки зібрала нові докази підривної діяльності російського актора Володимира Машкова, який пропагує агресивну війну проти України. Фігурант йде до найближчого ототоку шляху і є одним із головних хедлайнерів масових акцій у москві на підтримку повномасштабного вторгнення РФ», йдеться у повідомленні

У грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою «виборчого штабу» шляху на так званих виборах президента країни-агресора. Він став ключовим рупором пропаганди у «передвиборчій кампанії» очільника кремля.

СБУ оголосила підозру актору з росії

За даними слідства Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України. Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частин території нашої держави.

Ініційовані експерти СБУ підтвердили факти його підривної діяльності на території країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ додатково повідомили Машкову про переконання за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, що у травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про переконання за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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