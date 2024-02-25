Увечері 23 лютого Повітряними силами Україіни було здійснено знищення літака А-50.В Росії залишилося ще шість літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) Що трапиться у разі збиття ще однієї такої машини

Якщо ЗСУ зіб’ють ще одну таку машину, то цілодобове чергування ворогу доведеться припиняти. Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов під час виступу на форумі “Україна. Рік 2024”.

Про це розповідає НСН з посиланням на Gazeta.ua.

Знищення літака А-50 – що трапиться у разі збиття ще одного такого розповів Буданов

“Ворожого літака А-50 більше немає. На борту, звичайно, були російські офіцери. Це літак ДРЛВ, там має бути зміна, без цього він не може літати в принципі”, – каже він.

Буданов також прокоментував знищення літака 24 лютого. Цього дня, як відомо, ми очікували бомбардування з боку РФ.

“Ми очікували тоді, коли він буде. Ми чекали літак, а не дату” – говорить керівник української розвідки.

За словами Буданова, у РФ залишилося ще шість таких літаків.

“Дві повних зміни. Ще один впаде, і цілодобове чергування доведеться припиняти”, – зауважив очільник ГУР МО.

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