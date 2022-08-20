“Навколо атомної станції не має бути військових дій” – міністерка енергетики США Ґренголм закликала припининити бойові дії навколо ЗАЕС.

У США ретельно стежать за ситуацією навколо Запорізької АЕС, заявила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Ми згодні з демілітаризацією, навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка. Це надзвичайно небезпечно. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. У регіоні є датчики, за якими спостерігають наші вчені. Ми рішуче засуджуємо те, що зробила Росія”, сказала Ґренголм.

Вона закликала припинити бойові дії навколо ЗАЕС.

“Ми хочемо, щоб вони повернули контроль над станцією українцям. Ми дуже вдячні працівникам станції, які продовжують її обслуговувати та намагаються дотримуватися правил безпеки. Але ми хочемо, аби Міжнародне агентство з атомної енергії мало доступ, щоб вони могли допомогти з безпекою, могли спостерігати й переконатися, що протоколи безпеки впроваджуються. І цього ще не сталося. Тому ми закликаємо Росію повернути контроль українцям. І всі військові дії біля станції мають припинитися”, додала міністерка.

Вона наголосила, що кінцева мета – повернути станцію українській владі, переконатися, що ми ведемо постійний моніторинг і немає ознак радіологічного забруднення. Ніхто з країн світу не хоче ядерної катастрофи, а у випадку надзвичайної події радіоактивні опади можуть завдати шкоди самій Росії.

Міністерка енергетики США зробила важливу заяву щодо Запорізької АЕС