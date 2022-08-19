Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм зробила заяву щодо Запорізької атомної електростанції.

В інтерв’ю Українській службі Голосу Америки вона сказала, що зона Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) має бути демілітаризована, а сама станція – повернута під контроль України, передає NNS.

“Ми згодні з демілітаризацією, навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка. Це надзвичайно небезпечно. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. У регіоні є датчики, за якими спостерігають наші вчені. Ми рішуче засуджуємо те, що зробила росія”, сказала Ґренголм.

Вона наголосила, що атомна станція має бути повернута під контроль України, при цьому необхідно забезпечити доступ до ЗАЕС місії МАГАТЕ.

“Ми закликаємо росію повернути контроль українцям. І всі військові дії біля станції мають припинитися”, зазначила Ґренголм.

Як повідомлялося, за інформацією НАЕК “Енергоатом”, російські загарбники готуються до зупинки роботи Запорізької атомної електростанції та відключення її від енергосистеми України.

російські військові захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Відтоді на території станції постійно перебувають військові та важка техніка. Загарбники також на початку серпня вчинили низку обстрілів об’єктів на території ЗАЕС, станція замінована.

ЄС та 42 країни закликали росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.

Використати Запорізьку АЕС як ядерну бомбу неможливо – Михайло Шейтельман