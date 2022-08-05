Латвія припинила видачу віз росіянам. Візу видаватимуть тільки росіянам, які їхатимуть на похорони близького родича.

Посольство Латвії в Росії на невизначений термін зупинило видачу віз громадянам РФ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “dw”.

Латвія припинила видачу туристичних віз громадянам РФ після повномасштабного військового вторгнення в Росії в Україну, але лишила можливість отримання короткострокових віз із гуманітарних міркувань та довгострокових віз із правом працевлаштування. У квітні держава призупинила видачу росіянам і білорусам “золотих віз” – посвідок на проживання в обмін на інвестиції.

За даними порталу Delfi, до серпня Латвія видала понад тисячу віз росіянам: 247 працівникам незалежних ЗМІ та 206 членам їхніх родин, 654 членам сімей громадян Латвії чи Європейського Союзу або тим, кому треба було відвідати країну через хворобу чи смерть родича.

Серед журналістів, візи отримали працівники Deutsche Welle, BBC, “Радіо Свобода”, “Настоящее время”, “Медуза”, “Новая газета”, “Дождь. Водночас, за даними місцевих ЗМІ, Служба державної безпеки Латвії попереджувала, що видача віз російським журналістам може змусити владу РФ загострити увагу на Ризі та посилити свою розвідувальну діяльність.

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