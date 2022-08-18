Корвету класу Ada Володимир Зеленський присвоїв ім’я гетьмана Івана Мазепи. Зараз його будують у Туреччині для Військово-морських сил ЗСУ.

Відповідний указ підписа президет України Володимир Зеленський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«З метою відновлення історичних традицій національної армії, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорізького Івана Мазепи», йдеться в указі.

У липні 2021 року Україна підписала угоду з Туреччиною на будівництво двох корветів класу Ada. В тому році почалі формувати екіпажи. За домовленостями, корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024 році. Очікують, що перший з них приступить до завдання у 2026 році. До цього корверти мають пройти випробування.

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