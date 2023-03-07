Як в Дії згенерувати COVID-сертифікат для щеплень, зроблених за кордоном

В застосунку «Дія» можна згенерувати COVID-сертифікат для щеплень, зроблених за кордоном. Але перед цим треба звернутися до сімейного лікаря, передає НСН.

На прийом до лікаря треба прийти з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом. В амбулаторії перевірять ваш сертифікат, відсканувавши QR-код спеціальним зчитувачем та внесуть інформацію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Потім у кількох кліках згенерують сертифікат у Дії.

Як в Дії згенерувати COVID-сертифікат для щеплень

«Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян перебувають в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися та стежити за здоров’ям — важливо», розповів Михайло Федоров.

Нагадаємо, перший випадок COVID-19 зареєстрували у грудні 2019 року в місті Ухань. 11 березня 2020 року захворювання визнали пандемією. До липня 2022 року по світу захворіло 554 млн людей. Понад 6,3 млн померли.

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