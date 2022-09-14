Дмитро Медвєдєв відреагував на запропоновані пропозиції гарантій безпеки для України. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram.

Запропоновані Україною гарантії безпеки російський посадовець назвав «прологом до третьої світової». Він переконаний, що жодних гарантій Захід Україні не дасть, тому що НАТО – це «страшно». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

«Якщо ці недоумки продовжать нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень… Вона піде за своїм військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників», написав Медвєдев.

А ще він пригрозив країнам Заходу, що «їхні люди хильнуть горя за повною програмою». Проте Дмитро Медвєдев визнав, що Росії також дістанеться.

У Румунії відреагували на “мапу України”, яку опублікував заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв