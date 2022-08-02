1 серпня CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $550 млн. У ньому будуть боєприпаси до HIMARS та артилерії калібру 155 мм.

Президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення Україні цього пакета оборонної допомоги. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі «за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку росії».

«Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги», зазначив Зеленський.

Системи HIMARS стали чи не головною ударною силою ЗСУ останніми тижнями. За даними Міноборони, вони вже знищили приблизно 50 російських складів боєприпасів.

20 липня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оголосив, що Україна вже отримала 12 HIMARS. А 1 серпня стало відомо, що в Україну прибули ще чотири додаткові системи. HIMARS є універсальною пусковою системою.Вона здатна виконувати роль РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 кілометрів. Наразі ЗСУ отримали ракети дальністю до 80 кілометрів.

США передали Україні чергову партію військової допомоги