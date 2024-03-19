Чарльз III з’явився на публіці на тлі фейку про свою смерть. Він зустрівся з ветеранами корейської війни у Букінгемському палаці.

Про це пише «Уніан», передає НСН.

19 березня Його Величність зустрівся з ветеранами корейської війни, щоб відзначити 70-ту річницю перемир’я, яке завершило збройний конфлікт.

Кадри з цієї зустрічі з’явилися в Instagram-акаунті королівської родини. Таким чином Букінгемський палац спростував здогадки про смерть короля чи погіршення стану його здоров’я.

Напередодні, росЗМІ повідомили про смерть короля Великої Британії Чарльза III. Низка інформаційних сайтів писали про те, що його нібито не стало на 76-році життя через онкологію. Цю новину підхопили українські ЗМІ, але згодом її спростували.

Читайте також: Італія забирає у Словаччини свою ППО: проросійський Фіцо обурений