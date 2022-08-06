Автобус з польськими паломниками потрапив у аварію в Хорватії: десятки жертв. 12 осіб загинуло.
32 пасажири, які вижили, були травмовані. 19 з них перебувають у важкому стані. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “BBC News”.
Серед учасників поїздки, організованої католицькою групою Братства святого Йосипа, було три священики і шість черниць. Вони їхали в Меджугор’є, католицьку святиню в Боснії і Герцеговині. Усі пасажири були повнолітніми поляками, повідомили в МЗС Польщі.
Усі вони були паломниками переважно з Радома та Соколува в Мазовецькому воєводстві, де також розташована столиця Польщі Варшава. Аварія сталася близько 05:40 за місцевим часом. Автобус, у якому їхали паломники, з’їхав з дороги A4 між Яреком Бісаскі та Подворцем, на північний схід від Загреба.
Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі наказали прокуратурі Варшави розпочати розслідування причин трагедії, а двоє польських міністрів прямують до Хорватії у зв’язку з трагедією. Спочатку повідомлялося про 11 загиблих, але ще одна людина померла пізніше в лікарні.
“Деякі з постраждалих пасажирів борються за життя”, сказав міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божінович.
Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що водія не було серед загиблих, але це ще треба підтвердити. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив співчуття сім’ям загиблих, додавши в дописі у твіттері, що екстрені служби роблять все можливе, щоб допомогти. Паломництво до невеликого містечка Меджугор’є є дуже популярним в Польщі після того, як у 1980-х роках місцеві діти бачили там видіння Діви Марії.
До речі, нещодавно “NNS” писав:
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