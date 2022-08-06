Автобус з польськими паломниками потрапив у аварію в Хорватії: десятки жертв. 12 осіб загинуло.



32 пасажири, які вижили, були травмовані. 19 з них перебувають у важкому стані. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “BBC News”.

Серед учасників поїздки, організованої католицькою групою Братства святого Йосипа, було три священики і шість черниць. Вони їхали в Меджугор’є, католицьку святиню в Боснії і Герцеговині. Усі пасажири були повнолітніми поляками, повідомили в МЗС Польщі.

Усі вони були паломниками переважно з Радома та Соколува в Мазовецькому воєводстві, де також розташована столиця Польщі Варшава. Аварія сталася близько 05:40 за місцевим часом. Автобус, у якому їхали паломники, з’їхав з дороги A4 між Яреком Бісаскі та Подворцем, на північний схід від Загреба.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі наказали прокуратурі Варшави розпочати розслідування причин трагедії, а двоє польських міністрів прямують до Хорватії у зв’язку з трагедією. Спочатку повідомлялося про 11 загиблих, але ще одна людина померла пізніше в лікарні.

“Деякі з постраждалих пасажирів борються за життя”, сказав міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божінович.