Росія офіційно звинуватила Україну у теракті в «Крокус Сіті Холл» і вимагає видати Малюка

Росія офіційно звинуватила Україну у теракті в «Крокус Сіті Холл» і вимагає видати їй голову СБУ Василя Малюка.

Про таке йдеться у заяві російського МЗС 31 березня, передає НСН.

Відомство Сергія Лаврова стверджує, що саме Малюк відповідальний за серію вибухів на території РФ та окупованих нею територій у 2023-2024 роках.

Здійснений 22 березня у місті Красногорську і кривавий терористичний акт, що шокував увесь світ, – далеко не перша терористична атака проти нашої країни останнім часом. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують на те, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну, – заявляє МЗС РФ

Про які саме “сліди” йдеться, у повідомленні не уточнюється.

До “варварських терактів із застосуванням вибухових пристроїв”, начебто влаштованих Україною в Росії й на захоплених територіях, російські дипломати також зараховують загибель російських пропагандистів Дар’ї Дугіної та Владлена Татарського, загибель 5 осіб на незаконно спорудженому Кримського мосту, а також поранення письменника Захара Прилєпіна та його водія, поранення 42 людей під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі під час знищення Татарського.

“Терористичними” МЗС РФ називає й рейди “Російського добровольчого корпусу” (РДК). Як і сам “Корпус”.

У зв’язку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог – арешт глави СБУ В. Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації”, – зазначається в заяві на сайті головного дипломатичного відомства країни-агресорки

Реакція СБУ

Тим часом, вже з’явилася реакція СБУ на звинувачення росії.

Ось текст заяви пресслужби СБУ:

“Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, мзс рф забуває, що саме путін офіційно оголошений у міжнародний розшук – зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни.

Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату.

Тож будь-які слова російського мзс є нікчемними. рф насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги – на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі.

СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби пришвидшити цей час. І наближає Перемогу України щодня!”

Було б смішно, якби не було так сумно

Інформацію про звинувачення Росії прокоментував український аналітик і блогер Олег Шарп.

Це було б смішно, якби не було так сумно, – каже ві н

Адже це не просто дурнуваті вигадки пропагандистів чи Путіна. Більшість росіян вірять у причетність України до теракту.

За словами Шарпа, видання The Financial Times у статті “The Russians supported Vladimir Putin, who blamed Ukraine for the terrorist attack in the concert hall” написало, що більшість росіян після теракту підтвердили версію про Україну.

За даними опитування OpenMinds, яке поділилося своїми результатами з FT, понад 50% росіян звинуватили Київ і лише 27% вказали на ІДІЛ. Ще 6% звинуватили «колективний Захід», а саме США, Велику Британію та НАТО.

Це я до того, що марно сподіватись на те, що росіяни звинуватять своє керівництво у рейдах ЗСУ на російську територію – таку аженду просто нікому там проштовхувати. На сьогодні немає хороших чи поганих росіян (більш-менш нормальні вже втікли) – їх просто треба нищити – без надії на те, що хтось всередені болотної держави підніме бунт чи зрозуміє витоки своїх нещасть, – додав Олег Шарп

