Корінні народи РФ створюють платформу для боротьби за свободу та суверенітет. Про це йдеться на сайті Громадського руху Вільний Ідель-Урал, передає NNS.

Представники 6 національних рухів виступили з публічною заявою про створення Ліги вільних націй – політичної платформи з метою деколонізації народів Російської Федерації та набуття її суб’єктами реального суверенітету.

Ініціатива об’єднала башкирських, бурятських, інгушських, калмицьких, ерзянських та удегейських активістів.

Засновники платформи зазначають, що все частіше у медійному просторі виникають публічні дискусії щодо майбутнього Російської Федерації після закінчення російсько-української війни. В основному ці дискусії не стосуються питання облаштування суб’єктів федерації, а ведуться в парадигмі «майбутнє федерального центру – це майбутнє Росії».

«Мій рідний ойрат-калмицький народ віками зазнає колосальних демографічних катастроф. Причина цих бід у нашому колоніальному становищі – царі, а пізніше генсеки розпоряджалися калмиками як витратним матеріалом. Сьогодні внаслідок військової агресії Росії проти України відбуваються глобальні політичні зміни, які дають нам шанс перейти з об’єктного стану до суб’єктного. Я бачу, що таке саме бажання є й у багатьох інших народів», – пояснює член Конгресу айрат-калмицького народу Владімір Довданов.

У оприлюдненому маніфесті учасники платформи оголошують принцип “презумпції суб’єктності”, згідно з яким, з крахом чинного політичного режиму в Російській Федерації, регіони не потребують апелювання до чогось для наділення їх суверенітетом. Всі регіони за визначенням набувають повного суверенітету і повної незалежності від Москви і вже тоді, як вільні території, вирішують своє майбутнє: чи бажають вони зберегти самостійність, об’єднатися з іншими регіонами та республіками, або ж створити конфедерацію держав.

Головний старійшина ерзянського народу Сиресь Боляєнь запевнив, що Ліга Вільних Націй відкрита для нових учасників та запросив приєднатися всіх, хто поділяє антиімперські погляди та визнає право народів на самовизначення.

Активісти бурятського національного руху Доржо Дугаров та Раджана Дугар-Де Понте, які виступили співзасновниками платформи, вважають, що об’єднання різних національних рухів навколо ідеї боротьби за свободу та політичну суб’єктність дасть кумулятивний ефект – зокрема, відкриє нові можливості донесення своїх ідей на міжнародних майданчиках.

“Вважаю, що всі суб’єкти федерації, як і всі автохтонні народи РФ, мають повне право не тільки брати участь в обговоренні майбутнього російських територій, а й реалізувати своє право на самовизначення”, – підсумовує керівник національного Башкирського політичного центру Руслан Габбасов.

Ініціаторами створення Ліги Вільних Націй виступили: Владімір Довданов, Батир Бормонгаєв, Еренцен Доляєв (калмики), Руслан Габбасов (башкир), Сирес Болєнь та Віталій Ромашкін (ерзяни), Доржо Дугаров, Раджана Дугар-Де Понте (буряти).

Найближчими практичними кроками учасники платформи називають встановлення контактів із європейськими, турецькими та казахстанськими громадськими організаціями та політичними партіями.

Довідково

Вільний Ідель-Урал— громадський рух народів Надволжя, що ставить за мету здобуття незалежності республіками Мордовія, Чувашія, Марій Ел, Татарстан, Удмуртія, Башкортостан та створення інтеграційного об’єднання цих шести країн зі спільним кордоном, економічним простором та колективною системою безпеки.