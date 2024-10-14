«Хезболла» атакувала Ізраїль: є загиблі і понад 60 поранених (відео)

«Хезболла» атакувала Ізраїль ввечері 13 жовтня, випустивши безпілотники. Один із них влучив у армійську базу поблизу міста Більяміні. Внаслідок атаки десятки поранених. Також є загиблі військові

Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них долетів до цілі і сталося влучання, що призвело до загибелі 4 і поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа, передають «Новини України – НСН».

За даними журналістів, два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.

За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна вже зросла до 67 людей. Семеро з них – у критичному стані.

Більшість із поранених доставлені до медичного центру Гілеля Яффе в Хадері. Інші були доставлені в лікарню Шеба в Рамат-Гані, лікарню Рамбам в Хайфі та медичний центр Рабіна в Петах-Тіква.

Також відомо, що щонайменше четверо солдатів ЦАХАЛу загинули в результаті атаки безпілотника «Хезболли» на військову базу Ізраїлю.

«Хезболла» атакувала Ізраїль, влучила у зібрання: є загиблі і понад 60 поранених: відео

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