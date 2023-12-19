Російський диктатор володимир путін заявив, що Захід намагався поділити РФ на п’ять частин. Ба більше, цю ідею нібито відкрито обговорювали. Про це пише Уніан, передає НСН.

Путін видав, що Захід планував поділити росію на п’ять частин

“І саму росію, як ми знаємо, планували поділити на частини… на п’ять… Вони не приховували цього. Все обговорювалося відкрито, відкрито обговорювалося”, – заявив путін на розширеному засіданні колегії Міноборони росії.

За його “геніальною версією”, після розвалу СРСР Захід “найактивнішим чином почав працювати в росії” і “розтягувати утворені незалежні держави”. Західні країни нібито “працювали з російською п’ятою колоною, сепаратистами та міжнародними терористичними організаціями”, намагаючись “розвалити” росію.

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