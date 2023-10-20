Згідно інформації від Міжнародної організації з міграції (МОМ), кожен другий громадянин України готовий прийняти принаймні одну ризиковану пропозицію. Однак ця пропозиція може призвести до втрати свободи. Як вберегти себе повідомляє Мінсоцполітики України, передає НСН.

Українці потрапляють у трудове рабство за кордоном: як захистити себе

Іноді пропозиції «поїхати за кордон на хорошу роботу, але без оформлення», ніщо інше, як вербування. Воно може здійснюватись приватними особами, фірмами, що займаються посередництвом у працевлаштуванні за кордоном, шлюбними або модельними агенціями тощо. Побутує міф, що вербувальниками здебільшого є чоловіки, проте відповідно досліджень майже половина з них — жінки.

“Найкращий спосіб захистити себе і вберегтись від потрапляння в експлуатацію — бути уважними, перевіряти інформацію про працедавця й мати збережені контакти консульства іноземної країни. Переконайтеся, що працевлаштування на запропоновану вам посаду буде законним”, – йдеться в посиланні.

Міністерство наголосило, що громадяни України мають право на захист своїх прав за кордоном та право на співпрацю з органами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Що робити, якщо вашу свободу обмежили?

Якщо обмежили вашу свободу, забрали паспорт, застосовувати психологічне, фізичне, сексуальне насильство, вас експлуатували без вашої на це згоди та отримували за це прибутки, або ви маєте інформацію про потерпілих, для допомоги та отримання роз’яснень, звертайтеся:

до поліції за телефоном 102;

на урядову гарячу лінію 1547 (+38 (044) 284-19-43, телефон для громадян України, які перебувають за кордоном);

до служби екстреної допомоги ЄС;

контактного центру системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103;

на гарячу лінію з протидії експлуатації – 527 ;

на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116 123.

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