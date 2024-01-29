У РФ засудили 72-річну пенсіонерку за антивоєнні пости у соцмережах: деталі

У Ростовській області РФ суд виніс вирок пенсіонерці за антивоєнні пости та розповсюдження “фейків” про російську армію. 72-річну місцеву жительку Євгенію Майбороду приговорили до пʼяти з половиною років колонії.

Заарештували бабцю за два репости постів у “ВКонтакті”. Про це повідомляють росЗМІ, передає НСН.

У РФ засудили 72-річну пенсіонерку за антивоєнні пости у соцмережах

Так званий “суд” визнав, що 72-річна пенсіонерка поширювала у мережі “фейки” з мотивів політичної ненависті та закликів до екстремістської діяльності. У справі фігурують два пости Майбороди.

Зауважимо, що фейками російські суди визнають повідомлення про війну в Україні, які не збігаються з версією міністерства оборони росії.

Сторінка пенсіонерки у “ВКонтакте” містила багато антивоєнних постів, у тому числі й тих, що прирівнювали російську владу з нацистською Німеччиною.

Євгенія визнала авторство постів та пояснила їх тим, що її брат у Дніпрі опинився під завалами будівлі, в яку влучили російські снаряди.

У січні 2023 року пенсіонерку оштрафували на 40 тисяч рублів за статтею про дискредитацію російської армії у мережі “ВКонтакте”. На засіданні суду пенсіонерка говорила, що не згодна з діями російської армії та Кремля щодо України та негативно оцінює діяльність та особисті якості президента росії володимира путіна. Наразі суд змінив покарання на 5,5 років ув’язнення.

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