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Російський приватний літак розбився в горах Афганістану – ЗМІ

літак розбився в горах Афганістану

В Афганістані впав російський приватний літак Falcon 10, який прямував до Москви. На його борту перебувало шестеро осіб. Про це повідомляють росЗМ, передає НСН.

Російський приватний літак розбився в горах Афганістану

Серед людей на борту було двоє росіян. Він належить російській компанії “Атлетик Груп”.

За інформацією російського видання РИА Новости, літак летів за маршрутом Гая (Індія) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковський (росія).

літак розбився в горах Афганістану

літак розбився в горах Афганістану

Пізніше Росавіація повідомила, що початковим місцем вильоту повітряного судна був таїландський аеропорт Утапао.

Причини аварії

Ймовірною причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

літак розбився в горах Афганістану

За інформацією видання “BBC News Русская служба”, літак відхилився від курсу та врізався в гору в повіті Зебак, а саме за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед тим, як сталася авіакатастрофа, пілот заявляв про технічні проблеми.

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