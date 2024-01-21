Російський приватний літак розбився в горах Афганістану – ЗМІ

В Афганістані впав російський приватний літак Falcon 10, який прямував до Москви. На його борту перебувало шестеро осіб. Про це повідомляють росЗМ, передає НСН.

Російський приватний літак розбився в горах Афганістану

Серед людей на борту було двоє росіян. Він належить російській компанії “Атлетик Груп”.

За інформацією російського видання РИА Новости, літак летів за маршрутом Гая (Індія) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковський (росія).

Пізніше Росавіація повідомила, що початковим місцем вильоту повітряного судна був таїландський аеропорт Утапао.

Причини аварії

Ймовірною причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

За інформацією видання “BBC News Русская служба”, літак відхилився від курсу та врізався в гору в повіті Зебак, а саме за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед тим, як сталася авіакатастрофа, пілот заявляв про технічні проблеми.