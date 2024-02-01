Рівень захворюваності на рак катастрофічно зростає – ВООЗ

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року кількість випадків раку у світі може збільшитися на понад 75%. Повідомляє видання The Guardian, передає НСН.

Рівень захворюваності на рак катастрофічно зростає

Відповідно до останніх даних Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC), прогнозується, що до 2050 року кількість випадків раку у світі може збільшитися на понад 75%.

Свіжі дані від відділу боротьби з онкологічними захворюваннями ВООЗ, Міжнародного агентства з дослідження раку, свідчать про зростаючий тягар онкології. З 14,1 мільйона нових випадків та 8,2 мільйона смертей від раку у всьому світі в 2012 році ці показники зросли до 20 мільйонів нових випадків і 9,7 мільйона смертей у 2022 році. Прогноз Міжнародного агентства з дослідження раку вказує на можливість збільшення кількості нових випадків раку до понад 35 мільйонів до 2050 року, що є зростанням на 77% порівняно з 2022 роком, і майже подвоєнням кількості смертей від раку від 2012 року до понад 18 мільйонів.

Як зазначається, якщо у 2012 році у світі зафіксували 14,1 мільйона нових випадків захворювання на рак та 8,2 мільйона летальних випадків від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 мільйонів нових випадків та 9,7 мільйона смертей.

Алкоголь, тютюн та ожиріння

Згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, основними факторами, що призводять до зростання випадків раку, є вживання тютюну, алкоголю та проблеми з ожирінням.

Прогнозується, що до 2050 року в країнах з високим рівнем доходів буде зафіксовано 4,8 мільйона нових випадків раку, проте в країнах з низьким рівнем прибутку це число буде значно вищим. Крім того, смертність від раку у бідних країнах може збільшитися майже вдвічі.

“Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний тягар”, — зазначив представник IARC доктор Фредді Брей.

Зараз у світі найбільш поширеним є рак легенів, на другому місці — рак молочної залози у жінок. Також поширеними є онкологічні захворювання печінки та шлунка.

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