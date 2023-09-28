У польській школі під час уроку рюкзак почав рухатися і вибухнув. Інцидент стався в початковій школі Суховоля. Потім з’ясувалося, що вибухнув мобільний телефон. Про це повідомляє ТСН, передає НСН.

Рюкзак почав рухатися і вибухнув під час уроку в одній зі шкіл Польщі: що сталося

Ситуація сталася в понеділок, 25 вересня, в одній з початкових шкіл міста Суховоля в Люблінському воєводстві.

“Під час занять загорівся телефон в рюкзаку одного з учнів. Ймовірно, що в пристрої вибухнула батарея, – повідомив речник міського управління Державної пожежної охорони в Замості.

Про інцидент повідомив вчитель. Він розповів, що під час уроку один з рюкзаків несподівано перемістився по кімнаті і загорівся. Після того, як учні були евакуйовані, співробітники школи почали гасити пожежу. Рюкзак і його вміст винесли за межі будівлі школи.

Попередньо – телефон не був підключений до електромережі. Постраждалих через інцидент немає.

“Ми вперше зіткнулися з такою незвичайною ситуацією”, – розповів молодший бригадир Марцін Жулевський з міського управління Державної пожежної служби в Замості.

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