Обіцяв жити до 100 років: помер вчений, який працював над довголіттям путіна

У росії помер один із провідних російських геронтологів, засновник Інституту біорегуляції та геронтології, академік РАН Володимир Хавінсон. Вченого ЗМІ називали “особистим геронтологом” російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомив віце-губернатор Санкт-Петербурга Олег Ергашев, пише The Moscow Times. Хавінсон помер у віці 77 років. Передає НСН.

Помер вчений, який працював над довголіттям путіна

У 2017 році путін нагородив Хавінсона орденом Дружби за особливі досягнення у галузі медицини. В інтерв’ю, даному напередодні нагородження, Хавінсон говорив, посилаючись на Біблію, що ресурс людського організму може досягати 120 років, а щонайменше становить 100 років.

“Це ще у Старому Завіті написано, що Бог стільки дав людині. Максимальний рекорд Книги Гіннеса — 122 роки прожила француженка Ганна Кальман, у росії рекорд — 117 років Варвара Семенякова. Тому 100 років — це мінімум”, — заявляв Хавінсон.

Російському диктатору він обіцяв “мінімум 20 років” активного життя і називав його “зразком” із “блискучим потенціалом”. Хавінсон також наголошував, що медицина має продовжувати життя державних діячів, тому що “досвідченого лідера, як правило, замінити ніким”.

“А без нього в країні розпочнеться політична криза”, — пояснював він.

Хавінсон отримав популярність за відкриття нового класу пептидів — пептидних біорегуляторів. Хавінсон із 1970 року займався темою старіння. Вчений виступив автором понад 800 наукових публікацій та понад 200 патентів та винаходів. З початку 1990-х займався проблемами продовження активного життя, зареєструвавши 13 лікарських препаратів та 64 види БАД на основі пептидів.

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