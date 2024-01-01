Аналітики відзначають, що росія недалекоглядно кидає людей наступати вздовж усієї лінії фронту. Через це російські десантники зазнають тяжких втрат на кількох ділянках фронту в Україні. Про це пише 24 канал, передає НСН.

Нема кому стрибати у фонтани: в ISW оцінили втрати російських десантників

Самі російські “воєнкори” визнають серйозність втрат. Ідеться про те, що десантники були змушені “виконувати нетипові завдання”, тож багато з них навіки залишилися в степах України. Кістяк найбільш досвідчених офіцерів утрачено, а щоб поповнити лави бійців, потрібно багато часу та грошей.

У росіян лишається дуже мало навчених і досвідчених кадрів – вони буквально на вагу золота. А ті, що є, не встигають відновитися та відпочити. Елітні війська росіян вимиваються, контрактників не так багато.

Росія кинула десантників на Кринки, і ВДВ “сточилися”

104 дивізія ВДВ, “імовірно, зазнала надзвичайних втрат поблизу Кринок через неадекватну повітряну та артилерійську підтримку та недосвідченість її особового складу”. Можливо, ці десантники відійдуть з Кринок, щоб поповнити свої лави. Поки ж їх поповнюють випускниками командних училищ – тобто недосвідченими бійцями.

Росіян мінусують, але радіти зарано

Британське міноборони наводило статистику загальних утрат росіян. Говорилося про те, що “середньодобова кількість втрат росіян в Україні зросла майже на 300 протягом 2023 року”, а прогнозували втрату понад півмільйона до кінця 2024 року – якщо нинішній рівень втрат збережеться.

Утім, в ISW попередили: все може змінитися.

“Нинішній рівень втрат не слід вважати постійним: російське військове командування може змінити темп наступальних операцій або витратити час на відновлення своїх сил для більш ефективних наступальних операцій у майбутньому. Західні партнери України повинні остерігатися самозаспокоєння, оцінюючи російські втрати і оперативні невдачі в Україні”, – написали у звіті.

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