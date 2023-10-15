Російський диктатор володимир путін на тлі активізації наступів військ РФ на кількох долях фронту в Україні заявив про чергове “досягнення цілей”. Дії росіян на українській землі він назвав “активною обороною”. Про це повідомляє Oboz.ua, передає НСН.

“Ми цього не приховуємо”: путін прокоментував дії військ РФ в Україні

За словами глави країни-агресора, атаки ЗС РФ, що почастішали на Запорізькому, Авдіївському і Куп’янському напрямках, є “відповіддю” на підготовку наступів Києвом.

“Протиборча сторона готує наступальні операції. Ми бачимо це, знаємо”, – висловився Путін.

Він додав, що російські сили не приховують, що ведуть “активну оборону” по всій лінії зіткнення. Також висловив переконання, що його окупантам вдалося “поліпшити становище” майже скрізь.

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