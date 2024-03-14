Затяті прихильники путіна, Кадирова та бойовики групи “Еспаньола” – уникають прямих зіткнень з добровольчими підрозділами росії. Про це заявив представник “Легіону Свободи росії” Олексій Барановський в інтерв’ю на 24 каналі. Передає НСН.

Кадирівці різко зникли з Бєлгорода: яка ситуація на прикордонні

“Тік-ток війська” на те і є “тік-ток війська”. Нічого дивного, що кадирівці ніколи не з’являються там, де дійсно жарко”, – заявив він, коментуючи інформацію про раптову втечу кадировців з Бєлгорода.

За його словами, не менше “цікавим” є російський підрозділ “Еспаньйола”, який складається з російських футбольних фанатів і відомий своєю відверто нацистською ідеологією.

“Вони теж в інтернеті дуже агресивно висловлюються і проти легіону, і проти РДК. Однак чомусь вони бояться прийти на місце зустрічі. Ви знаєте, що і в РДК, і в легіоні теж є вихідці з футбольних клубів. Однак самі путіністи не поспішають на цей виклик”, – розповів Барановський.

Розповідаючи про поточну ситуацію в прикордонних районах росії, він зауважив, що селище Тьоткіно у Курській області, яке зараз у всіх на слуху, є лише однією з багатьох точок протистояння з урядовими силами.

“Просто увага прикута саме до Курської, адже для них це така “новинка”. Але в Бєлгородській області теж в прикордонних селах ситуація дуже напружена. Там як мінімум 3 – 5 населених пунктів, де відбуваються активні бої. Взагалі сіра зона зараз значно посунулася від російсько-українського кордону вглиб території росії”, – заявив він.

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