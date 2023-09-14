Iphone 12 небезпечний для здоров’я: Франція вимагає зупинити продаж цієї моделі

ANFR зобов’язав Apple вилучити iPhone 12 із французького ринку з 12 вересня через те, що модель перевищує допустимий рівень поглинання електромагнітних хвиль тілом. Про це повідомляє НСН, з посиланням на Дзеркало тижня.

Iphone 12 небезпечний для здоров’я

Франція наказала Apple припинити продаж iPhone 12 через надмірне електромагнітне випромінювання. У вівторок французький орган нагляду, керуючий радіочастотами заявив, що Apple повинна вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення або буде змушена відкликати всі iPhone 12, продані в країні.

Акредитовані лабораторії виявили поглинання електромагнітної енергії тілом на рівні 5,74 Вт на 1 кг під час тестів, які імітували тримання телефону в руці або в кишені. Європейським стандартом є питомий показник поглинання 4,0 Вт на 1 кг у таких тестах.

У 2020 році Франція розширила правила, які вимагають від роздрібних торговців вказувати значення електромагнітного випромінювання продуктів на упаковках. Це стосується мобільних телефонів, планшетів та інших електронних пристроїв.

“Очікується, що Apple відповість протягом двох тижнів. Якщо вони цього не зроблять, я готовий наказати відкликати всі iPhone 12, що знаходяться в обігу. Правило однакове для всіх, включаючи цифрових гігантів”, – заявив Міністр цифрових технологій.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже намагалася раніше розвіяти побоювання щодо радіації, яку випромінюють мобільні телефони, заявивши, що немає жодних доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня є шкідливим для людини.

Раніше ми писали: Що таке екранний час на iPhone? Ваш помічник у керуванні часом і продуктивністю