Ставлення німецької громадськості до міграційної політики влади погіршилося: більшість німців виступають за її посилення та обмеження прийому біженців. Про це повідомляє Главком, передає НСН.

Як Німеччина ставиться до українських біженців: опитування

Переважна кількість опитаних – 73% – вважають: система розміщення та розподілу біженців у Німеччині працює «погано» або «дуже погано». Лише 19% респондентів високо оцінили роботу системи. Це нове мінімальне значення, адже приміром у вересні 2018 року 43% німців називали місцеву міграційну систему успішною.

Крім того, 78% опитаних розкритикували якість інтеграції біженців у суспільство чи ринок праці Німеччини.

Вимірювання громадської думки показало і зростання критичного ставлення німців на адресу мігрантів. 64% опитаних заявили, вбачають більше недоліків у міграційній політиці – це на 10 відсоткових пункти більше, ніж у травні цього року. Ті ж 64% німців виступають за те, щоб Німеччина приймала менше біженців. Це на 12 пунктів більше, ніж у травні цього року.

Також 27% підтримують збереження нинішнього рівня прийому мігрантів, і лише 5% виступають за прийом більшої кількості іноземців.

Дедалі більше німців підтримують і посилення контролю за міграцією: 82% опитаних виступають за посилення прикордонного контролю, 77% – за укладення угод про біженців з африканськими державами, а 69% – за включення Алжиру, Марокко та Тунісу до списку «безпечних країн».

Станом на кінець червня 2023 року кількість людей, які живуть у Німеччині, які втекли з інших країн, досягла нового максимального показника за останні десятиліття. Як біженці в центральному регістрі іноземців ФРН значилися 3,26 млн осіб – на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року.

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