Зеленський назвав перший пункт Плану перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт Плану перемоги стосується членства України в Альянсі.

Про це він повідомив на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» у Хорватії, передають «Новини України – НСН».

«Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє», – йдеться у заяві.

Президент додав, що членство України у НАТО буде одним із кроків до миру.

«Запрошення України до НАТО та майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий», – зауважив Володимир Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

“Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Із Премʼєр-міністром Пленковичем говоритимемо про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО”, – розповів Зеленський.