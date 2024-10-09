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Тег:
Політика

Зеленський назвав перший пункт Плану перемоги

Автор -
Журналіст
Зеленський назвав перший пункт Плану перемоги

Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО – це перший пункт Плану перемоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт Плану перемоги стосується членства України в Альянсі.

Про це він повідомив на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» у Хорватії, передають «Новини України – НСН».

Зеленський назвав перший пункт Плану перемоги

«Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє», – йдеться у заяві.

Президент додав, що членство України у НАТО буде одним із кроків до миру.

«Запрошення України до НАТО та майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий», – зауважив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського до Хорватії

Зеленський назвав перший пункт Плану перемоги

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

“Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Із Премʼєр-міністром Пленковичем говоритимемо про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО”, – розповів Зеленський.

 

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