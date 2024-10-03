Новий генсек НАТО Марк Рютте свій перший робочий візит здійснив в Україну. Після зустрічі з Володимиром Зеленським сьогодні в Києві він пояснив, чому для нього це було так важливо.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

«Для мене було важливо, щоб я приїхав в Україну на початку свого мандату для того, щоб вам стало чітко зрозуміло, народу України і всім, хто спостерігає, що НАТО стоїть з Україною. Як у нового генерального секретаря, для мене пріоритет і привілей просувати вперед цю підтримку, працюючи з вами, забезпечуючи, щоб Україна перемогла», – сказав Рютте.

За словами генсека, сьогодні Україна як ніколи раніше близька до НАТО.

«І ми продовжуватиме йти цим шляхом, доки [Україна] не стане членом нашого Альянсу. І я з нетерпінням очікую на цей день. НАТО стоїть з Україною заради вашої безпеки і заради нашої безпеки», – наголосив Марк Рютте.

Крім того, він наголосив, що на останньому саміті НАТО, який відбувся у Вашингтоні в липні цього року, союзники погодилися, що шлях України до членства в НАТО незворотній.

«Україна стає сильнішою день за днем, як ніколи раніше стає готовою до вступу в НАТО. І це, по суті, дозволяє побудувати місток до членства України в НАТО. І я думаю, що настане день, коли Україна стане повноправним членом НАТО. І дозвольте мені додати до цього, якщо хтось думає інакше, Росія в цьому питанні не має ніякого впливу і вето», – заявив генсек.

НАТО стоїть за Україною: Рютте пояснив, чому перший візит здійснив саме до Києва – які головні заяви

Головне з розмови Рютте і Зеленського

Відхід військ із Вугледару

Президент Зеленський вперше прокоментував вихід ЗСУ із Вугледару на Донеччині.

Він каже, що це було правильним кроком, щоб зберегти життя українських військових — для стримування наступу Росії Україні потрібно більше допомоги Заходу.

«Ми достатньо наполегливі на використанні далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все», — сказав він у відповідь на питання, як Україна планує далі стримувати російський наступ у звʼязку з виводом військ з Вугледару.

Президент додав, що пріоритетом для України залишається збереження життя бійців.

Членство в НАТО

Один із пріоритетів України – отримати запрошення до НАТО та стати повноцінним членом Альянсу.

«Україна фокусується на тому, щоби Україну запросили до НАТО. Це дуже важливий крок, але цього складно досягти», — сказав президент Зеленський.

Утім, Зеленський наголосив, що вважає завдання реальним — Україна продовжить працювати над ним. Рютте заявив, що Україна, як «ніколи раніше», близька до НАТО.

Збиття російських цілей союзниками

Український президент сподівається, що країни НАТО змінять позицію щодо захисту неба України. Він наголосив, що не бачить принципової різниці у питанні захисту повітряного простору Ізраїлю, якому союзники допомагають збивати іранські ракети і дрони, та України.

«Більше рішучості партнерів у нашому регіоні — це те, що потрібно, аби покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів», — наголосив Зеленський.

Генсек НАТО Рютте, відповідаючи на те саме запитання, ухилився від детальної відповіді щодо можливості збиття російських ракет над Україною.

Утім, Зеленський доповнив його короткою фразою: «Союзники не готові [захищати українське небо]», передає кореспондент «Європейської правди».

Удари західною зброєю по Росії

Рішення про надання дозволу Україні бити по РФ західною далекобійною зброєю повинні ухвалювати країни, які передають цю зброю, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

«Це залежить не від мене, а від окремих союзників, їхніх відносин з Україною», — сказав Рютте.

Водночас Рютте закликав не забувати, що Україна бореться в оборонній війні.

«Це означає, що Україна має право на самооборону. Як ми знаємо, є міжнародне право, і відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні. А отже, підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть вражати легітимні цілі на території агресора», — наголосив генсек НАТО.

Підтримка України

Марк Рютте став генсеком НАТО 1 жовтня. Приїзд до Києва став його першим офіційним візитом на новій посаді — цим, каже Рютте, він підтвердив пріоритетність України під час його каденції.

«Це було важливо для мене — приїхати в Україну на початку мандата, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу України, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору [у війні]», — сказав Рютте.

Джерело: aspi.com.ua

Ще новини України: Новий Генсек НАТО прибув до Києва: це його перший закордонний візит на посаді – що відомо