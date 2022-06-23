Які мобільні програми можуть красти особисті дані – правила цифрової безпеки

Навіть завантажуючи програму або якусь гру з офіційного магазину, можна потрапити на небезпечні програми. Експерти з кібербезпеки розповідають українцям, які мобільні програми можуть красти особисті дані

Практично кожна друга програма, під час встановлення, вимагає доступу до геоданих, до камери, до контактів або галереї. У деяких випадках це нормально, проте інколи таке має насторожувати. Чого слід остерігатися і чому не можна бездумно давати дозволи на все, що просить невідомий додаток чи гра?

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

У службі Держзв’язку розповіли, що потрібно знати про цифрову безпеку

Є кілька правил за якими, ваш телефон, а головне особисті дані, будуть в безпеці.

1. Під час встановлення програми враховуйте, наскільки логічні дозволи він просить. Наприклад, якщо ви встановлюєте карти, то так – потрібен доступ до геоданих. Якщо це додаток для обробки фото, воно може вимагати доступ до камери та галереї. Якщо ж така програма вимагає доступу до контактів або щось таке, то краще пошукайте альтернативний додаток.

2. Завантажуйте ігри та програми лише в офіційних магазинах: Google Play або App Store. Не завантажуйте програми безпосередньо з браузерів.

3. Враховуйте кількість дозволів, які вимагає програма. Їх повинно бути більше 1-2. Чим шкідливіша програма, тим більше дозволів вона вимагає, і тим більше особистих даних про вас буде збирати.

4. Не нехтуйте антивірусами або хоча б якісними очисниками. Встановіть їх на смартфон і регулярно перевіряйте, чи в телефоні немає шкідливих елементів, файлів стеження, вірусів і т.д.

Додаткові поради щодо цифрової безпеки

Користувачам радять не відвідувати сайти із незахищеним з’єднанням, використовувати лише офіційні ПЗ, не нехтувати паролями, а ще краще відбитками пальців. І дуже обережно відкривати підозрілі посилання, особливо якщо вони прийшли на пошту або SMS-повідомлення від невідомого відправника.

Чи безпечно надавати доступ мобільним додаткам до даних у телефоні