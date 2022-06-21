Держспецзв’язку пояснило українцям, чи безпечно надавати доступ мобільним додаткам до даних у телефоні.

При встановленні на телефон багато додатків просять доступ до даних у телефоні – наприклад, до камери або контактів. Чи безпечно надавати такі дозволи? Як перевірити, до яких даних у смартфоні мають доступи вже встановлені програми, і заборонити їх?

Відповіді на питання NNS дізнався з повідомлення Урядового порталу.

Більшість користувачів не звертають уваги на те, які дозволи на доступ до їхніх даних вимагають застосунки у смартфоні. Це може призвести до витоку персональних даних користувача.

На що звертати увагу при встановленні застосунків

Запит на дозвіл має відповідати функціоналу програми. Наприклад, застосунок із географічними картами може попросити дозволу до даних геолокації. А от якщо програма просить ще й доступи до галереї, контактів, право вносити зміни на смартфоні тощо, це вже має викликати підозру.

Акцентуйте увагу на тому, чи дійсно додатку для роботи потрібен той чи інший доступ. Якщо маєте сумніви – краще відмовитись від його встановлення і пошукати аналог.

Кількість запитуваних дозволів. Шкідливі програми часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Це дає їм можливість збирати багато особистої інформації про користувача. Не встановлюйте таких застосунків і не надавайте дозволів.

Як перевірити дозволи застосунків на телефоні

На Android:

Зайдіть у Налаштування смартфона.

Оберіть та відкрийте необхідну програму.

Натисніть – Дозволи додатків: тут є перелік, які доступи дозволено, а які заборонено.

За потреби внесіть зміни.

У цьому ж розділі можна налаштувати функцію автоматичного відкликання дозволів, якщо додаток не використовується протягом тривалого часу.

На iOS:

Перевірте дозволи застосунків у розділах меню “Параметри” – “Приватність”.

Зверніть увагу, що у користувачів смартфонів є також право вибору різних налаштувань дозволів. Зокрема:

Завжди дозволяти: додаток матиме доступ до ваших даних, навіть якщо ви його не використовуєте.

Дозволяти, лише коли додаток використовується.

Запитувати щоразу: додаток питатиме про доступ до налаштувань щоразу, коли ви його відкриваєте. Дозвіл буде скасовано, коли ви закриєте додаток.

Не дозволяти.

У разі відмови у наданні певного дозволу додатка може бути обмежений його функціонал. Проте це не означає, що його робота буде повністю припинена.

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