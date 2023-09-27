В усьому світі ціни на макаронні вироби зростають через дефіцит якісного борошна. Цьогоріч пшениця твердих сортів погано вродила

Любителі макаронних виробів змушені будуть платити вищі ціни за свою улюблену страву, оскільки посуха в Канаді та погана погода в Європі завдають шкоди посівам твердої пшениці та зменшують поставки.

Про це розповідає НСН.

В усьому світі зростуть ціни на макаронні вироби – чого очікувати

У травні уряд Італії скликав кризову нараду, оскільки ціни на основні продукти харчування підскочили більш ніж удвічі від рівня інфляції в країні. Оскільки світове виробництво твердої пшениці досягло мінімуму за 22 роки, відомі італійські виробники макаронних виробів звернулися до незвичайних постачальників, таких як Туреччина, щоб отримати свій основний інгредієнт, повідомляє Аlbertafarmexpress.

У Торонто компанія Continental Noodles зрозуміла, що є проблеми, коли вартість 20-кілограмового мішка муки, меленої з твердої пшениці, зросла на 24% за кілька тижнів липня до $26.

На жаль, в Україні ситуація нічим не краща. Через різке скорочення експорту зерна у нас переповнені майже всі зерносховища. Та водночас якісного зерна, з якого можна виготовляти якісне борошно, у нас обмаль. Через це ростуть ціни і на вітчизняні макаронні вироби.

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