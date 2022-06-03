Укрзалізниця призначає новий поїзд – за яким маршрутом він курсуватиме

Новий поїзд від Укрзалізниця сполученням Перемишль — Запоріжжя курсуватиме з 12 червня. Маршрут проходитиме через кілька міст України

Укрзалізниця призначає новий поїзд № 32/31 сполученням Перемишль — Запоріжжя. Він курсуватиме з 12 червня (перший рейс із Запоріжжя до Перемишля — 11 червня).

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті urm.media

Поїзд №32/31 Перемишль — Запоріжжя вирушатиме з Перемишля о 16:00, зупинятиметься в Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Із Запоріжжя він вирушатиме о 15:30, зупинятиметься в Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50.

Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро, що дасть можливість мешканцям декількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону.

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