Українським водіям у Польщі потрібні нові документи – за що загрожуватиме штраф

Українським водіям у Польщі можна вільно користуватися своїми посвідченнями до 31 грудня 2022 року, але вже з нового року за водіння без польських прав виписуватимуть штрафи

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Автотема

Громадянам України, які не обміняють своє посвідчення водія до початку 2023 року, у Польщі доведеться сплачувати штраф у розмірі до 1500 злотих (це більше 9 тисяч гривень за нинішнім курсом).

Для отримання польських прав водія необхідно заповнити відповідну заявку в мерії та додати до неї деякі документи:

фото 35×45 мм;

копію українського посвідчення водія;

посвідчення водія з перекладом;

паспорт чи інший документ, що підтверджує легальне перебування у Польщі;

підтвердження сплати обов’язкового збору за права водія у розмірі 100,50 злотих (близько 650 грн).

Крім того, потрібно буде заплатити за консульський збір, який нині становить 125 злотих, тобто близько 800 грн.

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