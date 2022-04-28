Українським біженцям в Польщі хочуть продовжити термін виплати допомоги

Польський Сейм прийняв поправку до Закону про спеціальну допомогу, яка продовжить термін виплати допомоги українським біженцям ще на 60 днів на забезпечення житлом і харчуванням

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Поправка також дозволить органам місцевого самоврядування перевіряти заявки на пільги в базі даних, створеної для цієї мети.

“За” законопроєкт проголосували 429 депутатів, проти виступили 10 депутатів ультраправої “Конфедерації”.

Поправка до закону про допомогу громадянам України передбачає, що допомога на забезпечення проживання та харчування біженцям з України буде виплачуватися до 120 днів.

Поправка також дозволить органам місцевого самоврядування перевіряти заявки на пільги в базі даних, створеної для цієї мети.

“За” законопроєкт проголосували 429 депутатів, проти виступили 10 депутатів ультраправої “Конфедерації”.

Поправка до закону про допомогу громадянам України передбачає, що допомога на забезпечення проживання та харчування біженцям з України буде виплачуватися до 120 днів.

Для вступу в силу поправки законодавчі зміни повинен схвалити Сенат і підписати президент Анджей Дуда.

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