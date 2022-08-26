Українські школярі у Польщі навчаються у двох школах одночасно – як пропонують вирішити проблему

Українські школярі у Польщі вдень відвідували місцеві навчальні заклади, а після обіду навчалися онлайн в школах своєї країни. Таким чином деякі учні з України перебувають у двох системах освіти одночасно – як вирішити проблему

Про це розповів радник польського президента, професор Анджей Васько. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Так, польські педагоги намагаються знайти рішення цієї проблеми в ході спільного засідання Ради місцевого самоврядування та Ради освіти, сім’ї та виховання.

“Вони відвідують польські школи, а після обіду дистанційно навчаються в українських школах. Тому ми звертаємо увагу на те, щоб українську освіту в Польщі, пов’язану в першу чергу з рідними предметами, організовувати в суботньо-недільних школах”, – висловився Васько.

Професор закликав враховувати, що українські діти, які перебувають у Польщі, “повинні залишатися у своєму мовному середовищі, культурі”.

Ініціативу про навчання в “вихідних школах” по рідних дисциплінах він вважає “дуже реалістичним і хорошим рішенням”, яке дозволить уникнути цілого комплексу проблем – як правових, так і системних “в обох системах освіти, які відрізняються за своєю програмою і структурою”.

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