Українські школярі у Польщі освоюватимуть навички самооборони: як зміниться навчальний процес

З 1 вересня українські школярі у Польщі сядуть за парти разом зі своїми польськими однолітками. У новому навчальному році міносвіти Польщі внесло зміни до деяких шкільних предметів, адаптувавши їх до викликів сучасності

Що і як зміниться у шкільній програмі, розповідає ukrayina.pl. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Насамперед відбулися суттєві зміни у навчальному плані предмета “Освіта для безпеки”. На цьому уроці дітей навчатимуть навичкам самооборони. Школярі вивчатимуть, як надавати першу допомогу постраждалим, а також, як поводитися зі зброєю. Вони навчатимуться стріляти з пневматики, а також розбирати і збирати стрілецьку зброю.

В освітній процес у польських школах також запроваджують новий предмет “Історія та сучасність”, який дасть дітям новий погляд на хід історії, починаючи з 1945 року. Причому школярі вивчатимуть історію Польщі у контексті світової історії. Дітям розкажуть про Смоленську катастрофу, епідемію коронавірусу та інші події недавнього часу, які вплинули на хід світової історії.

Обіцяють також оновити іспит на атестат зрілості – “матуру” (аналог нашого ЗНО). До нього увійде більше завдань, однак часу на їхнє виконання випускникам також дадуть більше.

Ще одне нововведення торкнеться уроків фізкультури у польських школах. “Відкосити” від занять стане важче. Якщо раніше звільнення від фізкультури міг дати сімейний лікар, то тепер учневі знадобиться довідка від лікаря-фахівця. Таку вимогу запровадили через те, що польські школярі почали масово прогулювати уроки фізкультури, користуючись “липовими” довідками від лікарів.

У Польщі дозволять працювати українським вчителям: які зміни відбудуться у школах з 1 вересня