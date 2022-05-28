Українські біженці за кордоном дистанційно оформити електронний лікарняний

Українські біженці, які опинилися за кордоном, мають можливість дистанційно оформити електронний лікарняний та навіть отримати виплати за ним

Про це розповіла українцям заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Через війну мільйони біженців змушені були залишити свої рідні домівки та переселитись або в інші регіони України, або взагалі виїхати за кордон. Водночас зараз вони фізично не можуть бути на підприємстві, де працювали до війни. Та й самі підприємства нерідко змушені були змінити місце свого розташування. Тому було вирішено надати українцям таку можливість – дистанційно оформляти лікарняні.

“Є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно, ми дозволили на період воєнного стану для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою”, – поділилася чиновниця.

Нагадаємо, в Україні повністю перейшли на електронні лікарняні листи ще на початку цього року, до війни.

Відкривати лікарняні дистанційно українцям стали ще у розпал епідемії корона вірусу. Достатньо було поскаржитися лікарю по телефону на симптоми ГРВІ, як хворому тут же заочно відкривали лікарняний лист. При цьому, якщо хворий після перших п’яти днів захворювання не звертався до лікаря, лікарняний закривався автоматично.

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