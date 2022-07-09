Українці зможуть отримати ще одну виплату на дітей в сумі 10 000 гривень – кому виділять кошти

Сім’ї в Україні зможуть отримати ще одну виплату на дітей, які постраждали від війни. Допомогу в сумі 10 000 гривень на такі цілі виділяє одна з благодійних організацій

Допомогу зможуть отримати діти, які отримали поранення чи інше ушкодження через вторгнення РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на благодійну організацію СОС ” Дитячі містечка”, передає NNS.

Неприбуткова організація надає допомогу сім’ям дітей, які отримали поранення в результаті бойових дій. Сім’ї з дітьми можуть отримати комплексну допомогу: вона включає фінансову компенсацію (10 000 гривень), допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безкоштовні юридичні консультації.

Хто може отримати допомогу

Звернутися за фінансовою, юридичною та психологічною допомогою може сім’я, в якій дитина отримала поранення або інше ушкодження в результаті військового вторгнення Росії в Україну. Така програма діє по всій території України.

Аналогічну допомогу можуть отримати ті, хто виїхав за кордон.

Допомога охоплює кілька елементів.

фінансова допомога – одноразова виплата на кожну дитину, яка отримала поранення (10 000 гривень);

супровід і допомога в процесі оформлення соціальних виплат, інвалідності та отриманні інших спеціальних статусів;

Медичні послуги – діагностика, медикаментозне лікування, хірургічні операції та протезування;

консультації з соціальних питань та юридична підтримка;

процес реабілітації;

психологічна допомога – як самим дітям, так і членам їх сімей;

інша допомога в залежності від потреб постраждалої від війни сім’ї.

Як отримати допомогу

Щоб взяти участь у програмі від благодійної організації, потрібно заповнити форму на сайті Фонду “СОС Дитячі містечка” та підготувати такі документи:

1. паспорт одного з батьків або іншого законного представника дитини;

2. ІПН законного представника дитини;

3. свідоцтво про народження або паспорт дитини;

4. ІПН дитини (за наявності);

5. реквізити грошового рахунку (номер IBAN);

6. медична виписка або довідка від Національної поліції або витяг про внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності). Це необхідно, щоб підтвердити факт поранення.

Після отримання та обробки заявки представники благодійної організації зв’яжуться з родиною, щоб обговорити подальшу співпрацю.

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