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У Viber з’явилася корисна послуга, яка допоможе дізнатись місцезнаходження людини

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в Viber появилась функция, которая поможет установить местонахождение человека

Один з найпопулярніших месенджерів здивував користувачів оновленими послугами. Тепер у Viber ви зможете дізнатись місцезнаходження людини

Месенджер буде передавати дані про геолокацію, що допоможе дізнатись де перебувають ваші близькі.

Майже всі сучасні смартфони обладнані GPS модулем, а Viber зможе перетворити його на повноцінний GPS-трекер для стеження. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

У Viber з’явилася корисна послуга, яка допоможе дізнатись місцезнаходження людини

Ви зможете стежити за вашими рідними, навіть без їх згоди. Стане в нагоді це батькам, які піклуються про безпеку своїх дітей. А жінки зможуть стежити за чоловіками та навпаки. Але єпошук рідних одна умова: потірбно отримати разовий доступ до телефону особи, за якою слід встановити стеження. Це можна зробити такти чином:

  • перейти до спільного чату;
  • знайти три крапки у правому верхньому кутку;
  • перейти до «Інформація»;
  • натиснути на «Місцезнаходження»;
  • натиснути на кнопку «Змінити»;
  • активувати функцію «Доступ до геолокації»;
  • знову відкрити спільний чат;
  • натиснути по трьох крапках;
  • обрати пункт «Інформація»;
  • активувати функцію «Місцезнаходження».

Кожного разу, коли вам будуть відповідати, до повідомлення буде прикріплена інформація про геолокацію.

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