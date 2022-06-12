У Viber з’явилася корисна послуга, яка допоможе дізнатись місцезнаходження людини

Один з найпопулярніших месенджерів здивував користувачів оновленими послугами. Тепер у Viber ви зможете дізнатись місцезнаходження людини

Месенджер буде передавати дані про геолокацію, що допоможе дізнатись де перебувають ваші близькі.

Майже всі сучасні смартфони обладнані GPS модулем, а Viber зможе перетворити його на повноцінний GPS-трекер для стеження. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Ви зможете стежити за вашими рідними, навіть без їх згоди. Стане в нагоді це батькам, які піклуються про безпеку своїх дітей. А жінки зможуть стежити за чоловіками та навпаки. Але єпошук рідних одна умова: потірбно отримати разовий доступ до телефону особи, за якою слід встановити стеження. Це можна зробити такти чином:

перейти до спільного чату;

знайти три крапки у правому верхньому кутку;

перейти до «Інформація»;

натиснути на «Місцезнаходження»;

натиснути на кнопку «Змінити»;

активувати функцію «Доступ до геолокації»;

знову відкрити спільний чат;

натиснути по трьох крапках;

обрати пункт «Інформація»;

активувати функцію «Місцезнаходження».

Кожного разу, коли вам будуть відповідати, до повідомлення буде прикріплена інформація про геолокацію.

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