У Viber з’явилася корисна послуга, яка допоможе дізнатись місцезнаходження людини

Один з найпопулярніших месенджерів здивував користувачів оновленими послугами. Тепер у Viber ви зможете дізнатись місцезнаходження людини
Месенджер буде передавати дані про геолокацію, що допоможе дізнатись де перебувають ваші близькі.
Майже всі сучасні смартфони обладнані GPS модулем, а Viber зможе перетворити його на повноцінний GPS-трекер для стеження. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.
Ви зможете стежити за вашими рідними, навіть без їх згоди. Стане в нагоді це батькам, які піклуються про безпеку своїх дітей. А жінки зможуть стежити за чоловіками та навпаки. Але єпошук рідних одна умова: потірбно отримати разовий доступ до телефону особи, за якою слід встановити стеження. Це можна зробити такти чином:
- перейти до спільного чату;
- знайти три крапки у правому верхньому кутку;
- перейти до «Інформація»;
- натиснути на «Місцезнаходження»;
- натиснути на кнопку «Змінити»;
- активувати функцію «Доступ до геолокації»;
- знову відкрити спільний чат;
- натиснути по трьох крапках;
- обрати пункт «Інформація»;
- активувати функцію «Місцезнаходження».
Кожного разу, коли вам будуть відповідати, до повідомлення буде прикріплена інформація про геолокацію.
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