у росії обговорюють пуховики зеленського і путіна - росіяни обурені

Візит президента Володимира Зеленського до звільненого Херсона обговорюють у мережі. Пропагандисти звернули увагу і на зовнішній вигляд президента України. Зокрема, у росії порівняли пуховики Зеленського і путіна, та звернули увагу на різницю у ціні одягу

Через три дні після звільнення Херсона, до міста прибув президент України Володимир Зеленський, що вже викликало невиразну реакцію в кремлі, а також показову відповідь у мережі. У росії порівняли пуховики Зеленського і путіна – росіяни обурені

Так автор одного з пропагандистських телеграм-каналів зазначив, що глава української держави приїхав у місто в куртці за 8700 гривень, тоді як російський диктатор на публіці з’являється в дорогих речах іменитих брендів.

Про це розповідає NNS

Зокрема пропагандист згадав, що під час візиту до Рязанської області на путіні був пуховик за 363 тисячі рублів (218 тисяч гривень), а під час відвідування Тверської області взагалі з’явився перед публікою в пуховику за 1,5 мільйона (майже 907 тисяч гривень).

Він запитав, що в головах у людей, які відповідають за одяг російського диктатора і поскаржився на те, що росія війну на інформаційному полі програє.

У росії обговорюють пуховики Зеленського і путіна

Також на подібну різницю в одязі звернув увагу білоруський блогер Максим Мирович, який відомий своєю критикою СРСР та рф. Крім одягу глав держав він також показав екіпірування бійців ЗСУ та російської армії.

“Приоритеты. Это не война двух стран, это война дикого путинского средневековья против демократии и будущего”, – зазначив Мирович.

Джерело – TELEGRAF

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