Прибрати Путіна: те, про що шепочуться еліти РФ, після Херсона вперше озвучено вголос

Прибрати Путіна – вперше такий заклик у росії озвучено вголос. Сталося це після гучної поразки росії у Херсоні, звідки окупаційна армія була змушена вивести свої війська через майстерні дії ЗСУ.

Поразка у Херсоні зробила величезну тріщину в путінському режимі, вважає журналіст, екс-депутат Верховної Ради Вадим Денисенко, передає NNS

Ідеолог так званого “ра*ізму” та “російського світу” Олександр Дугін пригрозив усуненням диктатору РФ Володимиру Путіну за поразку у війні з Україною. У своєму Telegram він вибухнув великим постом, в якому пророкував главі Росії долю ‘царя дощів’.

Згідно з Ферезером, ‘цар дощів’ зазнає страти, якщо в сезон дощів він не в змозі викликати опади. Саме цю долю Путіну пророкує Дугін після втечі російської армії з Херсона.

Такий різкий допис, вважає Денисенко, – свідчення появи глибоких тріщин у путінському режимі.

“Дугін стає ідейним лідером радикалів, який першим уголос каже: Путіна треба міняти. Те, про що шепочуться різні політики, Дугін вперше озвучив уголос”, – розповів журналіст.

Загалом можна констатувати, що спроби Кремля перекласти провину за поразку в Україні на військових, п’яту колону, поганих бояр не спрацювали. Путіна вважає винним у поразці вже навіть той радикальний прошарок суспільства, на який він зробив ставку.

Є ознаки розхитування системи. Піднімає голову Комітет солдатських матерів, російські регіони потихеньку ремствують, що їх чоловіків кидають у топку безглуздої війни. Йде зародження фундаментальних процесів у суспільстві.

Кінця Путіна сьогодні бажають і ліберали, і ультранаціоналісти. Однак робити рішучі кроки для виправлення ситуації вони поки що, мабуть, не готові.

“Путін слабкий як ніколи. Але його оточення боїться вийти із накатаного шляху”, – пояснив Денисенко.

Він вважає, що у найближчий період рейтинг диктатора Путіна стрімко котитиметься вниз. Це супроводжуватиметься посиленням репресій усередині країни. Страх у суспільстві стає домінуючою емоцією. Усі розуміють, що треба йти з України, але бояться озвучити це вголос.

За матеріалами https://gazetavv.com

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