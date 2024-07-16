Російська влада готує заходи для запобігання виїзду з країни потенційних призовників до російської армії. Москва готується закрити кордон у разі нової хвилі мобілізації.

Про це йдеться 16 липня у повідомленні Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки, передають “Новини України – НСН”.

У відомстві звертають увагу, що російські медіа повідомляли про впровадження “системи обміну інформацією” між Міністерством оборони РФ та Федеральною службою безпеки (ФСБ) для передачі даних про потенційних призовників до Прикордонної служби та “запобігання їхній втечі з країни”.

Повідомляється, що система повинна повністю запрацювати до осіннього призову 2024 року.

За словами розвідників, Росія проводить дві призовні кампанії щороку, призиваючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обовʼязкової військової служби.

У Росії готуються закрити кордон восени 2024 року – британська розвідка назвала причину

“Сотні тисяч росіян покинули країну після оголошення часткової мобілізації у 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що спричинило негативний вплив на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, має на меті запобігти повторенню подібних ситуацій”, – резюмували у відомстві.

Раніше російське Міністерство оборони прозвітувало про завершення весняного призову на строкову військову службу. Згідно з офіційною заявою відомства, з 1 квітня в армії опинилося 150 тисяч осіб. Якщо вірити цим даним, це наймасовіший призов за останні вісім років.

Весняний призов 2024 року – перший у російській історії, який проходив відповідно до підписаного торік президентом РФ Володимиром Путіним закону про підвищення верхньої планки призовного віку з 27 до 30 років.

У російському військовому відомстві, як і раніше, твердять, що строковиків не відправлятимуть на війну проти України, яку там називають «спеціальною військовою операцією». Попри це, російські строковики гинуть на цій війні, приміром, перебуваючи на території прифронтової Бєлгородської області, де “СВО” не оголошена.

Ще новини України і світу: Навіщо Росія відправляє на війну з Україною тисячі мігрантів – пояснила Британська розвідка